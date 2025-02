Averett Announces Fall 2024 President’s and Dean’s Lists honorees

Posted on February 24th, 2025 by Bill Dyer

Averett University is pleased to announce the students who achieved academic honors for the fall 2024 semester.

The following students were named to the Fall 2024 President’s List for having a grade point average of 4.0:

Traditional, On-Campus President’s List

Benjamin Sluggo Fredrik Afzeli, Richard W. Alexander, Zariia D. America, Dolores T. Anderson, Evelyn Balderrama, Nathaniel M. Ballard, Saida I. Bangura, Braeden J. Barber, Elisa A. Battermann, Jasmine A. Beame, Audrey I. Beckhardt, Eden E. Bennett, Florian J. Bert, Allison B. Blazejowski, Harrison G. Booth, Faith L. Bowlin, Nicholas W. Breen, Rebecca E. Briones, Brianna M. Brooks, Abigail E. Coble, Kayley J. Craig, Suzanna C. Davis, Lewis C. Dawson, Carlie M. Deason, Lucia Sanchez Diez, Lauren E. Dix, Alex M. Donnelly, William D. Eanes, Trinity N. Evans, Luke A. Ewing, Nicolette D. Ford, Hannah T. Gammons, Beverly K. George, Lauren O. Gosnell, Rachel T. Green, Gabrielle E. Griffin, Lisanne Guiaux, Keira F. Gunning, Cliresa N. Hall, Patrick M. Haney, Marek M. Hanscom, Courtney L. Haraway, Abigail R. Harrison, Alexia D. Hawker, Erin C. Hayes, Jacki L. Hearp, Kristina E. Heffinger, Aubrey G. Hendrickson, Ana Herrera, Joel C. Hetherington, Brittany L. Hicks, Salem A. Hill, Dawson W. Hobbs, Makayla L. Holcomb, Kelsey R. Hyler, Matthew B. Isom, Ella M. Jabaley, Micah J. Jones, Mackenzie E. Joy, Hailey B. Juhasz, Elyse P. Keeney, Abigail M. Keith, Annika S. Kellerer, Haley R. Kendrick, Siddhi Khandelwal, Siddhi S. Khot, Tiffany A. Kistler, Satwik M. Kollepalli, Oliver L. Kousholt, Makia S. Law, Brenda R. Light, Daniel H. Lilley, Anton Lindberg, Halen M. Lowman, Sunna M. Maass, Madison F. Mayes, Christi W. Mayo, Tallman N. McBride, Megan E. McClelland, Caleb D. McCormick, Kylie A. McWhorter, Linnette Agyepong Mensah, Cassidy A. Merricks, Nathan C. Michalowicz, Nathanael D. Mills, Jaeden J. Mukkaladyil, Mwansa Mweo, Alejandro L. Nielfa, Austin M. Noblin, Cheyenne K. Norton, Finn A. Oakley, Kimberly Ofosu, Abigail S. Owen, Cooper G. Perryman, Roger P. Petit, Brayton J. Powers, Kyleigh G. Rains, Armone N. Redd, Katherine M. Roach, Mario G. Gutierrez Rodriguez, Morgan V. Rouch, Emma P. Saeler, Brittany N. Salas, Brianna G. Sams, Isabel Semb, Amelie C. Schroder, Daniel J. Starr, Ashlee M. Study, Dilara Sultanova, Imani E. Swann, Alexandria R. Teague, Jacob L. Tosh, Jack M. Turner, Antony J. Useche, Gwendilynn F. Valencia, Alayna G. Vickers, Lucas Fiandra Viera, Joshua R. Von Eime, Austin V. Wade, Hannah L. Wade, Mackenzie M. Wahl, Hannah G. Walton, Maddox L. Warren, Grace K. Watlington, Matthew S. Wells, Allison M. White, Carly M. Williams, Mason J. Williams, Carrie J. Wilson, Emily G. Yeatts, Matias J. Yritys, Hannah B. Zabik

Averett Online President’s List

Lindsey Agin, Victoria Bieber, Zahiyah S. Bowens, Zamiyah S. Bowens, Jaylin D. Burns, Kelly A. Campbell, Jada E. Childress, Kayla M. Cooper, Ashley Cullen, Anna M. Dahlgren, Samantha Daniele, Treyleesa Dickerson, Princess Ejindu, Mackenzie Engelson, Stormy L. Ermatinger, Kenlee L. Farmer, Maurice V. Fowler, Sarah Grabiec, Kristin L. Gibson, Meghan G. Greene, Daniel A. Hicks, James L. Ihlefeld, Jessica A. Jordan, Paige Nicole M. Lomonico, Bertha Makani, Megan A. Matze, Riley McDonald, Jordan C. Moore, Isis Morales, Deborah A. Pires, Tyrone T. Russell, Brittany E. Sellers, Travis A. Shoemake, Amy K. Smith, Brandi L. Sparks, Diane S. Stewart-Harris, Stephanie R. Strader, Derek S. Taylor, Katlin M. Vandyke, Amanda Warring, Koreyana D. Webb, Jestine Wood, Nicole Zendarski

The following students were named to the Fall 2024 Dean’s List for having a grade point average of 3.4 or above:

Traditional, On-Campus Dean’s List

Nana Kwame O. Addai, Sydney L. Adkins, Ian M. Alexander, Caitlin R. Alperstein, Zachariah J. Always, Ean S. Amerson, Garrett J. Arner, Harshri C. Asher, Liam J. Audrain, Moises Garcia Avila, Harrison K. Bartle, Chloe E. Bartlett, Kenley M. Batts, Nickolas M. Baum, Jason L. Bennett, William R. Biddlecomb, Niara V. Black, Alana K. Blair, Ella S. Boddington, Kalee A. Boltz, Najim L. Bowman, Carson G. Bradsher, Aaron M. Braid, Joseph A. Brandon, Karissa M. Breeden, Abigail F. Briscoe, Jene Marie E. Brown, Brooke A. Burke, Christopher W. Byrd, Jaden A. Carless, Jaden M. Carter, Kaitlin M. Cashman, Prabjeet G. Chandhok, Matthew M. Clark, Alexia C. Cole, Paris R. Cole, Kayla E. College, Christopher J. Collins, Cienna M. Colucci, Jeanna M. Cook, Preston M. Corbitt, Makayla A. Cornelius, Sydney C. Crews, Mason B. Curtis, Nikita Dashkov, Jacob M. Dellinger, Torey L. Deshazor, Shea E. Donoghue, Jenna B. Drew, Carley J. Durrence, Julianna R. Erickson, Carter D. Erickson, Jenkens A. Ervin, Carlotta Gonzalez Fernand, Anijiah D. Ferrell, Antoinique A. Ferguson, Alma J. Rodriguez Flores, Addison B. Ford, Cameran D. France, Gideon T. Fuentes, Antwanette B. Fuller, Donovan R. Garland, II, Sarah E. Garrett, Kailey M. Gates, Maxime B. Gaudry, Sullivan M. Gay, Yelinawo E. Gbeho, Kayleigh N. Gentry, Bailee R. Gilbert, Nakoa S. Goins, Jr., Asia C. Grimes, Seth P. Harden, Tiffany L. Hargett, Tanner L. Harris, Casey Anne E. Hatchett, Aaron M. Haley, Mary C. Hawkins Joshua C. Herner, Brock J. Hoffman, Micah D. Holt, Corrina G. Hunt, Mikhail A. Iakovlev, Anna Elize E. Iden, Patience Y. Ifidon, Robert D. Isenhour, Dominick J. Jenkins, Jacob L. Jimenez, Rafael G. Jodas, Jordan X. Johnson, Matthew P. Johnson, Paige M. Johnson, Hannah R. Jones, Jocelin V. Jones, Skylar M. Jones, Maddox B. Jordan, William M. Justus, Colby J. Kap, Jarno M. Kelander, Allyson K. Kimbrough, Connor A. Kubis, Joshua D. Layden, Mia L. Leathers, Cassidy P. Lewis, Lisa E. Lindstroem, Megan R. Litman, Anibal L. Lopez, Caleb M. Lynch, Sarah H. Lysohir, Hugo Maireles, Quntasia T. Marquez, Sophia I. Marshall, Lady T. Martin, Spencer A. Mast, Kayla M. Matherly, Dakota R. McDaniel, Ryan T. Meadows, Anthony Ponce Mexicano, Corbin S. Mickle, Ridge G. Mills, Zachary T. Miloszar, Gianna T. Minafo, Dayton R. Moore, Madison A. Moore, Jason N. Moran, Katelyn G. Moran, Cody D. Morphis, Alexander T. Morse, Luke A. Moschler, Sydney R. Mounce, Mackenzie E. Newcomb, Daniel I. Olasoko, Killian M. O’Reilly, Briona L. Overby, Taylor A. Parks, Hope R. Parrish, Dominic Pascoe, Tyler M. Pearson, James E. Pech, Casey W. Peterson, Abigail R. Poole, Colton R. Price, Sasha D. Puckett, Bryant E. Quaye, Carolina B. Hernandez Ram, Isaiah K. Ramazani, Preston B. Robbins, Caden E. Robinson, Angela M. Rodriguez, Emma E. Rogers, Aliaksandr Rudy, Audrey G. Russell, Cade J. Sabin, Abigail L. Sander, Unique L. Savage, Jackson C. Sellars, Mary B. Shelton, Drew C. Skinner, Zachary N. Skogen, Jamal C. Smith, Matthew A. Smith, Raylei M. Smith, Rhianna S. Smith, Tyrel L. Smith, Brayden M. Smokovitz, Ari-Anna A. Soldra, Carl O. Solli, Addison R. Stanfield, Xzavier S. Starling, Kaci N. Stephenson, Giselle F. Stone, Azariah B. Strachan, Quiarse V. Stratton, Malithia C. Stroud, Maksim Sukhomlinov, Robert A. Schwarz, Gracie H. Taylor, Brittany L. Terry, Allyson P. Testerman, Trevor D. Testerman, Anna S. Timm, Ryan J. Toney, Azael Quintero Valdez, Alyssa F. Veasey, Iliana G. Veasey, Alexander K. Vidmo, Haley M. Wade, Nicole R. Walker, Devin E. Walker-Stephens, Ava H. Wallace, Alexandra E. Wells, Teagan L. Wesbey, James W. Whitley, Jr., Ashlynne G. Williams, Kennedy E. Wilson, Tiffany T. Wilson, Kadence T. Woodlief, Cherise I. Wooten, Ciarra A. Young, Shacora D. Yourse, Kevin T. Zischke

Averett Online Dean’s List

Amgler Alba, Lashawndra Arceo, Nestassia D. Barksdale, Amber L. Beard, Vanessa A. Blevins, Jacob N. Bowden, Joshua D. Boyles, Latresha Brown, Cortney L. Burris, Bryonna Butler, Isaih M. Carter, Jenna Crawford, Iceau J. Davis, Amanda D. Doss, Haley Dunham, Nkoya Durant, Clemente A. Edgecombe, Courtney D. Gambaro, Socorro Andrea Gasca, Youshique A. Gilbert, Bobbie A. Goodman, Milani Gray, Jayla Green, Cody Hansrote, Karen C. Harrell, Joshua Haydt, Stephanie Hedeen, Jenny Hileman, Erin Holmes, Dailey L. Hutcherson, James Jones, Elizabeth Kanaya, Marlene Kull, Jada Locklear, Sherry A. Choate Lowes, Taylor Mastin, Jasmine K. McKenzie, Destinee B. Mitchell, Laura E. Montgomery, Simon V. Murphy, Dayshanay K. Noble, Anniesha Overton, Julamuny Penrose, Jillian M. Perez, Laura Pollock, Madeline Rawlings, Mikaelle Regis, Maya Riddick, Bridgette Saamaah, Jarena Sampson, Shaleta J. Smith, Jennifer Stilley, Rebecca C. Strawn, Teddi J. Thomas, Selena J. Thompson, Matthew D. Touchstone, Richard L. Touchstone II, Rheynalyn Trangia, Jennifer L. Vance, Aleia Vaughan, Janel B. Venable, Jasmine R. Wilkes, Blair Williams, Jeffrey H. Williams, Jr., Natahlie Willis