Averett Announces President’s, Dean’s List for Spring 2021

Posted on June 22nd, 2021 by Matt Bell

Averett University is pleased to announce the following students were named to the president’s list for the spring 2021 semester after having a grade point average of 4.0.

Caleb Adams, Lacey Allen, Lindsey Bateman, Annaya Beyene, Bradley Bizzell, Grey Capozzoli, Samantha Casey, Reilly Cooper, Eleanor Crane, Peter Culmer, Morgann Dills, Tavian Durrett, Caroline Earle, Adrian Earle, Kelsey Edmunds, Cole Edwards, Nyjal Ehirim, Maja Ekaengen Kindberg, Rebecca Elliott, Anna Ewing, Coleman Fields, Baylee French, Esmeralda Garcia, McKenzie Goad, Savannah Harlow, Hannah Heath, Isabella Henley, Rachel Hitt, Bailey Hoffman, Louise Hovhammar, Jacob Hutchinson, Alaina Jencik, Saige Johnson, Katri Kakko, Ayesha Khalid, Austin Long, Raymond Luckey, Sarah Marlowe, Lauren Nelson, Alyssa Nelson, Afia Nyantakyi, Austin Paynter, Elizabeth Peasley, Adriana Perez, Benjamin Perkins, Ashley Ruelo, Megan Saunders, Katie Scarce, Kelsey Steckroth, Jon Stephens, Sadie Strickland, Hannah Thompson, Abraham Timm, Sarah Toothman, Sara Tromba, Maggie Turner, Jordan Walker, Tracy Walker and Peyton Wickemeyer.

The University is also pleased to announce the following students were named to the dean’s list for the spring 2021 semester after having a grade point average of 3.4 or above.

Rannis Akinyi, Zoe Anti, Elizabeth Arquiett, Saida Bangura, Lleyton Barber, Kaylee Barker, Jordan Bennett, Kathryn Bezue, Erik Blick, Gregory Bock, Evgeniy Bogdasaryan, Jan Bohnenkamp, Chelsea Brooks-Giles, Jared Brown, Conner Brown, Nicholas Budzynski, Jorgen Buskbjerg, Dennis Caldwell, Margaret Calio, Caleb Carpenter, Caitlyn Carter, Rebecca Clifton, Sade Collie, Aaron Cook, Dulce Corona, Morgan Crews, Rana Davis Robinson, Coby Dellis, Courtney DeLone, Emily DeMouy, Colton Dutchess, Courtney Eanes, Noyd Eaton, Ariel Edwards, Baste Endresen, Cheyenne Espinosa, Haley Farthing, Alejandra Garcia Lopez, Haley Gardner, Ayanna Garvin, DaiZuane Giggetts, Brianna Gill, Krystil Gilliam, Latorria Glenn, Nakia-Lee Goodall, Joshua Grimshaw, Lauren Hall, Nathan Hann, Jacob Hardy, Caleb Harmon, Garrett Haskins, Samantha Hatcher, Tristan Hensley, Steven Hojnacki, Madison Howell, Lauren Johnston, Joseph Jones, Olivia Jones, Savanna Joyce, Allison Kelley, Allyson Kimbrough, Fred Koskinen, D’ante Lambright, Devin Lassiter, Karsin Lee, Elena Lewis, Victoria Lovern, Brock Lucas, Venla Maatta, Jason Maggs, Thomas Maginnis, Marshall Mallory, Trinity Malone, Hallie Maloney, Zamyiah-Amil Mangum, Justin Martin, Anna-Lotta Mattila, Alyssa McDaniel, Morgan McKinney, Arron McNeal, Alyssa McNeil, Hannah McNeill, Carly Meeks, William Merritt, Mariely Mesa, Michael Michaud, Tristan Miller, Patrick Miller, Brianna Mills, Ridge Mills, Jennyfer Montes-Galdamez, Lauren Montren, Anne Morgan, Krystian Morgan, Madison Morin, Colby Morris, Kara Oaks, Coi Okaroh, Skylyn Ostwalt, Lanie Ouzts, Wilbert Owens, Tyasia Parham, Leevi Partanen, Dev Patel, Lindsey Pegram, Clarice Peters, Mason Pinnell, Talia Prosper, Tristin Quick, Dylan Rabon, John Reid, Kaitlyn Ritchie, Daniel Roberts, Taylor Roberts-Dishon, Hayley Robinson, Rachel Rohlfsen, Brittany Roller, George Roos, Oliver Ruff, Paula Ryhsen, Christopher Sabin, Samuli Salo, Jahdayna Samuels, Caleb Saylors, Sarah Scearce, Zachary Scholtz, Allison Setliff, Kathryn Shrader, Jenifer Silva, William Smith, Heather Smith, Alexander Soerensen, Zachary Spradlin, Jasmine Sutton-Banks, Jonathan Thomas, Caitlin Towler, Ryan Traylor, Christian Turley, Jordan Turner, Christopher Updegraff, Remy Vigouroux, Kaylan Vincent, Abigail Wallace, Shylah Wester, Haley Whitlow, Antania Wilkerson, Thomas Woodcock, Makayla Woods, Brandon Woody, Amber Wrenn, Caleb Wyatt and Inka Zeilstra.