Averett Announces Spring 2024 President’s and Dean’s Lists Honorees

Posted on June 13th, 2024 by Bill Dyer

Averett University is pleased to announce the following traditional and online students were named to the president’s list for the spring 2024 semester after having a grade point average of 4.0.

Harshri Asher, Evelyn Balderrama, Nathaniel Ballard, Braeden Barber, Elena Barrett, Elisa Battermann, Jan Bohnenkamp, Harrison Booth, Zahiyah Bowens, Zamiyah Bowens, Faith Bowlin, Joseph Brandon, Nicholas Breen, Kelly Campbell, Daniel Cancro, Javion Carter, Samantha Casey, Paris Cole, Saige Cooke, Kayley Craig, Shannon Cramer, Sarah Crum, Breana Dajer, Suzanna Davis, Amanda Doss, Maja Ekaengen Kindberg, Austin Englehart, Trinity Evans, Nneka Ezechukwu, Stephanie Ferguson, Jessica Fountain, Cameran France, Fredrik Friberg, Hannah Gammons, Olivia Garner, Youshique Gilbert, Brianna Gill, Timothy Goldsmith, Carlotta Gonzalez Fernandez, Bobbie Goodman, Keira Gunning, Mauri Hairston, Karen Harrell, Casey Hatchett, Alexia Hawker, Erin Hayes, Kristina Heffinger, Aubrey Hendrickson, Asa Herndon, Ana Herrera, Daniel Hicks, Micah Holt, Jihnez Hutchinson, Ella Jabaley, Da’Janeaia Johnson, Jaleel Jones, Micah Jones, Hailey Juhasz, Gracyn Kean, Abigail Keith, Jarno Kelander, Haley Keys, Siddhi Khandelwal, Emily Killian, Oliver Kousholt, Taylor Laforest, Ayden Lawrence, Eben Leigh, Brenda Light, Anton Lindberg, Lisa Lindstroem, Lori Lister, Austin Long, Madeline Lowell, Mackenzi Luckenbaugh, Brayden Lynch, Jamie Lynskey, Sarah Lysohir, Hallie Maloney, Megan McClelland, Hannah McNeill, Jeremy Meier, Laura Meyer, Nathanael Mills, Ridge Mills, Zachary Miloszar, Colby Morris, Sydney Mounce, Jaeden Mukkaladyil, Aaron Mulroy, Travis Murray, Mwansa Mweo, Mackenzie Newcomb, Alejandro Nielfa, Finn Oakley, Kimberly Ofosu, Samantha Overton, Alison Parks, Sierra Patten, Todd Patton, Cody Payne, Brandan Perkinson, Ashley Platt, Brayton Powers, Ashley Putt, Azael Quintero Valdez, Salla Raatikainen, Armone Redd, Alexandria Renquinha, Linzee Reyes, Mario Rodriguez, Lucas Rouch, Morgan Rouch, Tyrone Russell, Brittany Salas, Lucia Sanchez Diez, Corey Schmidt, Amelie Schroder, Kamryn Shelton, Kalee Smith, Linda Stefanick, Kaci Stephenson, Diane Stewart-Harris, Dilara Sultanova, Imani Swann, Liam Taylor, Jacob Tosh, Austin Turner, Jack Turner, Gwendilynn Valencia, Katlin Van Dyke, Alyssa Veasey, Kaycee Vella, Daniel Villarroel, Joshua Von Eime, Shakima Walker, Hannah Walton, Alexandra Wells, Allison White, Jeffrey Williams, Tiffany Wilson, Amber Wrenn, Emily Yeatts, Abby Yencha, Evelyn Young, Matias Yritys, Hannah Zabik.

The following traditional and online students were named to the dean’s list for the spring 2024 semester after having a grade point average of 3.4 or above.

Madison Adams, Katelin Agnew, Madison Akers, Jestine Ali, Rachel Allen, Caitlin Alperstein, Madison Anderson, Sandra Caraballo Andraca, Olivia Appelberg, Garrett Arner, Courtney Bailey, Aidan Barber, Ethan Barnhart, Briana Battinelli, Kenley Batts, Shantel Bell, Niara Black, Alana Blair, Tara Blevins, Kalee Boltz, Sheyenne Boubion, Jacob Bowden, Talphinnie Branch, Angellyn Brede, Aubrie Brescher, Rebecca Briones, Abigail Briscoe, Brandt Brophy, Malena Brown, Ethan Brunell, Jonthomas Buckley, Brooke Burke, Cortney Burris, Dkyieon Byers-Henderson, Christopher Byrd, Cooper Carter, Kaitlin Cashman, Laquelle Charlton, Jada Christopher, Matthew Clark, Danielle Cohen, Christopher Collins, Nathan Comer, Jeanna Cook, Kayla Cooper, Makayla Cornelius, Tabitha Crea, Sydney Crews, Ashley Cullen, Zachary Darnell, Nikita Dashkov, Porsha Davis, Carlie Deason, Elizabeth Dewald, Bobbie Dillon, Tyler Dishner, Alex Donnelly, Shea Donoghue, Kishana Douglas, Jenna Drew, Clemente Edgecombe, Cole Edwards, Carter Erickson, Stormy Ermatinger, Stephanie Escobedo Cisneros, Amanda Farley, Khymarrii Marie Farquharson, Antoinique Ferguson, Robert Ferguson, Nicolette Ford, Maurice Fowler, Jenna Franklin, Kazuki Fukushima, Courtney Gambaro, Cevanna Gammon, Julia Garcia, Moises Garcia Avila, Maxime Gaudry, Trent Gauldin, Nolan Gerwitz, Rachel Green, Nikia Gregory, Caden Grider, Gabrielle Griffin, Christopher Grimsley, Lisanne Guiaux, Cliresa Hall, Lacey Hall, Courtney Haraway, Draven Harger, Tanner Harris, Mary Hawkins, Thomas Heaney, Carol Henley, Emma Hewitt, Salem Hill, Krista Hinebaugh, Dawson Hobbs, Caela Howerton, Kamille Humberstad, Dailey Hutcherson, Maiju Hyvarinen, Emily Ingold, Matthew Isom, Erica Johnson, Matthew Johnson, Paige Johnson, James Jones, Hannah Jones, Jocelin Jones, Skylar Jones, Maddox Jordan, Ruusu Juonala, Elyse Keeney, Annika Kellerer, Dylan Kendrick, Tiffany Kistler, Brianna Larios-Gutierrez, Makia Law, Daniel Lilley, Seth Llewellyn, Joseph Lombay, Vanessa Long, Anibal Lopez, Halen Lowman, Hugo Maireles, Amy Manzano, Sophia Marshall, Lady Martin, Taylor Mastin, Kayla Matherly, Megan Matze, Tallman McBride, Maureen McCallum, Dakota McDaniel, Ian McGlamery, Devyn McIvor, Kylie McWhorter, Breanna Mell, Cassidy Merricks, Shane Michel, Ashlee Miller, Emma Miller, Gianna Minafo, Makhia Mitchell, Thomas Mitchell, Carmen Moore, Cody Morphis, Luke Moschler, Rhonda Moss, Jesse Mustajoki, Ashley Navarro, Alyssa Nelson, Haley Newton, Leilanie Nichols, Deaken Nodine, Jadyn Nuckles, Daniel Olasoko, Judith Okene, Andrea Orange, Anthony Orlando, Millie Ouk, Abigail Owen, Manuela Pacheco Gonzalez, Hope Parrish, Dominic Pascoe, Taylor Patterson, James Pech, Michael Pellegrino, Katina Perkins, Casey Peterson, Alexis Pollard, Colton Price, Talia Prosper, Brianna Rawls,, Ariana Reese, Brandon Reid, Rebecca Renteria-Boucher, Donajuan Richards, Jarod Ribordy, Katherine Roach, Angela Rodriguez, Miguel Rodriguez Lamana, Aniesh Rolle, Sheyla Romero, Aliaksandr Rudy, Audrey Russell, Brianna Sams, Abigail Sander, Gabrielle Santos, Riley Sargent, Unique Savage, Spencer Schaper, Jordan Sconing, Emma Sealer, Kristen Serrano, Mary Shelton, Travis Shoemake, Drew Skinner, Ari-Anna Smith, Shaleta Smith, Andrew Smuck, Daysha Snipes, Jonathan Soriano, Kiara Spencer, Addison Stanfield, Mandy Stanley, John Stewart Godino, Christopher Stovall, Azariah Strachan, Taylor Sullivan, Brittany Terry, Trevor Testerman, Christopher Thomas, Selena Thompson, D’Markus Tucker, Stephen Tuggle, Maria Tumminello, Lita Van, Jaime Vazquez Sanjurjo, Alexander Vidmo, Jacoby Anne Villanada, Haley Wade, Hannah Wade, Shannon Wagoner, Mackenzie Wahl, Trista Walker, Aaron Watson, Koreyana Webb, Sebastian Weijdegard, Kirsten Wellons, Teagan Wesbey, Nia Wesley-Jones, Allie Wilkerson, Ashlynne Williams, Ezekiel Williams, JaMeika Williams, Mason Williams, Carrie Wilson, Kadence Woodlief, Cherise Wooten, Ciarra Young Mikayla Young, Nicole Zendarski.