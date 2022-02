Averett University Announces Fall 2021 President’s, Dean’s Lists

Posted on February 3rd, 2022 by Matt Bell

Averett University is pleased to announce the following students were named to the President’s List for the fall 2021 semester after having a grade point average of 4.0.

Caleb Adams, Madison Adams, Lacey Allen, Elizabeth Arquiett, Evelyn Balderrama, Kaylee Barker, Toni Barlund, Niara Black, Jan Bohnenkamp, Amanda Bowman, Jared Brown, Daniel Cancro, Catherine Carter, Samantha Casey, Anna Coleman, Nathan Comer, Aaron Cook, Jeanna Cook, Brian Daniels, Curtis Darnell, Roman De La Cruz, Carlie Deason, Santasia Deshazor, Morgann Dills, Cole Edwards, Nyjal Ehirim, Taylor Ellis, Blake Ellison, Anna Ewing, Anijiah Ferrell, Nicolette Ford, Justin Frazier, Baylee French, Alejandra Garcia Lopez, Brianna Gill, McKenzie Goad, Keira Gunning, Jacob Hardy, Hannah Heath, Shorok Hemdan, Jacob Hutchinson, Lucas Jayne, Alaina Jencik, Saige Johnson, Morgan Jones, Katri Kakko, Rion Klaas, Fred Koskinen, Richard LaVey, Makia Law, Karsin Lee, Elena Lewis, Kitago Lombardt, Zamyiah-Amil Mangum, Manuel Marquez, Ashlyn Mills, Jennyfer Montes-Galdamez, Madison Morin, Anthony Morris, Colby Morris, Peyton Mussina, Lauren Nelson, Jadyn Nuckles, Gabriella Nunley, Skylyn Ostwalt, Cody Payne, Austin Paynter, Niki Pehkonen, Brayton Powers, Malachi Prophete-Williams, Salla Raatikainen, Armone Redd, Hayley Robinson, George Roos, Allison Sours, Zachary Spradlin, Cameron Stamm, Kelsey Steckroth, Hannah Thompson, Lotta Tiittanen, Abraham Timm, Caitlin Towler, Jordan Turner, Alyssa Veasey, Remy Vigouroux, Mackenzie Wahl, Trent Walker, Tracy Walker, Haley Whitlow, Peyton Wickemeyer and Makayla Woods.

The University is also pleased to announce the following students were named to the Dean’s List for the fall 2021 semester after having a grade point average of 3.4 or above.

Sydney Adkins, Rannis Akinyi, Raymond Andrews, Elizaveta Anikeeva, Zoe Anti, Akwasi Appiah, Corey Baldwin, Alison Barbour, Morgan Barnes, Jessica Beam, Jordan Bennett, Annaya Beyene, Bradley Bizzell, Evgeniy Bogdasaryan, Fermin Borbua-Watson, Faith Bowlin, Tanner Bray, Emily Brinson, Nicholas Budzynski, Dennis Caldwell, Caitlyn Carter, Rebecca Clifton, Salvatore Costagliola, Masen Crim, Lindsey Davis, Allison Davis, Emily DeMouy, Theodore Dickinson, Tonya Dix, Jenna Drew, Alesia Duncombe, Kelsey Edmunds, Maja Ekaengen Kindberg, Coleman Fields, Addison Ford, Antwanette Fuller, Esmeralda Garcia, Jack Garrett, Kathryn Gay, Aleki Gomez Pezuela Cano, Caden Grider, Joshua Grimshaw, Aaron Haley, Cliresa Hall, Savannah Harlow, Alexia Hawker, Erin Hayes, Meleek Henderson, Isabella Henley, Thania Hernandez, Micah Holt, Lamar Horner, Maiju Hyvarinen, Emily Ingold, Caroline Ingold, Matthew Isom, Olivia Jones, Jaleel Jones, Joseph Jones, Elyse Keeney, Allison Kelley, Dreama Kesper, Mallarie Kidd, Caleb Kimbrough, Tiffany Kistler, Oliver Kousholt, Linnea Krook, Johnny Kummander, Devin Lassiter, Makayla Law, Rylie Leadore, Anton Lindberg, Maxence Lippens, Brock Lucas, Jamie Lynskey, Marshall Mallory, Trinity Malone, Hallie Maloney, Sarah Marlowe, Justin Martin, Alyssa McDaniel, Morgan McKinney, Bryson Mclaughlin, Alyssa McNeil, Carly Meeks, Michael Michaud, Charity Milligan, Ridge Mills, Cullen Moore, Anne Morgan, Madison Murray, Jesse Mustajoki, Emma Nash, Ashley Navarro, Erika Neill, Alyssa Nelson, Melia Nelson, Jackson Nicholson, Chase Nixon, Lucas Owen, Daniel Parkulo, Leevi Partanen, Aryssa Paxton, Lindsey Pegram, Evan Phillips, Cason Poythress, Jasper Prevette, Dylan Rabon, Kristopher Richmond, Kaitlyn Ritchie, Katherine Roach, Nicholas Romano, Oliver Ruff, Rosa Anna Ruotolo-Sarnataro, Jahlin Russell, Samuli Salo, Nadia Samoilenko, Jahdayna Samuels, Sarah Scearce, Zachary Scholtz, Allison Setliff, Isaiah Sharper, Kathryn Shrader, Jenifer Silva, Kayla Sisco, Heather Smith, William Smith, Tyrel Smith, Tyler Smith, Alexander Soerensen, Ethan Sternberg, Kinsley Stevens, Maksim Sukhomlinov, Aldayasia Thompson, Sarah Toothman, Rosemary Tucker, Christian Turley, Anthony Turner, Antti Vahvaselka, Kaytlynn Walton, Jahna Waters, Levi Whitt, Karl Widen, Jahleel Williams, Wesley Wright, Kendall Wright and Inka Zeilstra.