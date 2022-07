Averett University Announces Spring 2022 President’s, Dean’s Lists

Posted on July 15th, 2022 by Matt Bell

Averett University is pleased to announce the following students were named to the President’s List for the spring 2022 semester after having a grade point average of 4.0.

Caleb Adams, Corey Baldwin, Toni Barlund, Bradley Bizzell, Jan Bohnenkamp, Faith Bowlin, Julianne Breedlove, Wyatt Brown, Daniel Cancro, Catherine Carter, Javion Carter, Samantha Casey, Rebecca Clifton, Aaron Cook, Brian Daniels, Tonya Dix, Alesia Duncombe, Kelsey Edmunds, Cole Edwards, Nyjal Ehirim, Anna Ewing, Nicolette Ford, Jack Garrett, Breanna Gemmell, Brianna Gill, Dominick Hall, Cliresa Hall, Jacob Hardy, Savannah Harlow, Garrett Haskins, Erin Hayes, Hannah Heath, Jacob Hutchinson, Saige Johnson, Lauren Johnston, Joseph Jones, Katri Kakko, Allison Kelley, Lydie Kodio, Richard LaVey, Rylie Leadore, Karsin Lee, Austin Long, Jacob Marshall, Morgan McKinney, Alyssa McNeil, Carly Meeks, Trevor Mensavage, Ashlyn Mills, Katie Moore, Anne Morgan, Madison Morin, Colby Morris, Emma Nash, Lauren Nelson, Rebecca Nelson, Winnie Njeri, Gabriella Nunley, Skylyn Ostwalt, Sophie Parrish, Dev Patel, Cody Payne, Austin Paynter, Lindsey Pegram, Benjamin Perkins, Armone Redd, Kelsey Richardson, Kaitlyn Ritchie, Hayley Robinson, George Roos, Caleb Saylors, Kathryn Shrader, Jenifer Silva, William Smith, Tyler Smith, Tyrel Smith, Hannah Thompson, Lotta Tiittanen, Abraham Timm, Caitlin Towler, Jordan Turner, Maggie Turner, Alyssa Veasey, Mackenzie Wahl, Tracy Walker, Jahna Waters and Haley Whitlow.

The University is also pleased to announce the following students were named to the Dean’s List for the spring 2022 semester after having a grade point average of 3.4 or above.

Sydney Adkins, Kaysee Allen, Evelyn Balderrama, Kaylee Barker, Annaya Beyene, Niara Black, Rebecca Booth, Amanda Bowman, Tanner Bray, Emily Brinson, Shelby-Rae Brooks, Benjamin Burton, Margaret Calio, Hunter Cassada, Landon Childress, Cevanna Coe, Makkenzie Compton, Peter Culmer, Matthew Dalton, Curtis Darnell, Lindsey Davis, Emily DeMouy, Jenna Drew, Meghan Eamma, Maja Ekaengen Kindberg, Blake Ellison, Cathryn Estes, Haley Farthing, Anijiah Ferrell, Marques Fleming, Addison Ford, Emily Fugate, Amber Fuller, Alejandra Garcia Lopez, McKenzie Goad, Caren Granderson, Keira Gunning, Aaron Haley, William Haufe, Alexia Hawker, Isabella Henley, Tristan Hensley, Evan Hill, Micah Holt, Chloe Horton, Maiju Hyvarinen, Emily Ingold, Matthew Isom, Juan Jaraba, Lucas Jayne, Olivia Jones, Jaleel Jones, Hannah Jones, Elyse Keeney, Dreama Kesper, Caleb Kimbrough, Fred Koskinen, Oliver Kousholt, Devin Lassiter, Keshawn Lewis, Jordan Lewis, Venla Maatta, Jason Maggs, Trinity Malone, Hallie Maloney, Sarah Marlowe, Stan Martherus, Dakota McDaniel, Hannah McNeill, Michael Michaud, Quntasia Miller, Zachary Miloszar, Luke Moschler, Ashley Navarro, Shori Nishizoe, Jadyn Nuckles, Tyler Nuckols, Lucas Owen, Wesley Parker, Daniel Parkulo, Miles Pauldin, Clarice Peters, Emily Pike, Brayton Powers, Jasper Prevette, Talia Prosper, Salla Raatikainen, Trent Ragland, Erin Rankin, Kristopher Richmond, Raegan Ridgeway, Emily Robson, Jessie Ross, Rosa Anna Ruotolo-Sarnataro, Paula Ryhsen, Christopher Sabin, Brianna Salas, Jahdayna Samuels, Allison Setliff, Kayla Sisco, Zachary Spradlin, Kelsey Steckroth, Kinsley Stevens, Bri’An Stroud, Connor Taff, Aldayasia Thompson, Rainey Townsend, Rosemary Tucker, Remy Vigouroux, Trent Walker, Abigail Wallace, Kaytlynn Walton, Jaleel Webster, Asia Williams, Jahleel Williams, Kyle Wilson, Amber Wrenn, Thomas Young El and Matias Yritys.