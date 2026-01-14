FALL 2026/SPRING 2027 ACADEMIC CALENDAR: TRADITIONAL AND AVERETT ONLINE

Date Day University Events Online
8/7/26 Friday New Faculty/Staff Orientation  
8/10/26 Monday Faculty/Staff Opening of the year  
8/11/26 Tuesday Faculty Workshops/Opening Faculty Meeting  
8/18/26 Tuesday Opening Convocation  
8/19/26 Wednesday Classes Begin: Traditional and Averett Online Sessions 1 & 4  
8/21/26 Friday   Last Day Drop (Session 1)
8/25/26 Tuesday   Last Day Add/Drop (Session 4)
8/26/26 Wednesday Census Day Declare P/F (Trad)
8/28/26 Friday   Last Day to Drop from the All Access Program (Trad)
9/7/26 Monday Labor Day, UNIVERSITY CLOSED  
9/15/26 Tuesday   Last Day to Withdraw "W" (Session 1)
9/21/26 Monday   Early Assessment Reports
9/24/26 Thursday Senior Pinning (Traditional students) Senior Pinning
9/25/26 Friday   Faculty Textbook Orders Due for Spring 2026
10/8/26 Thursday Fall Break (Traditional Students) No Trad Classes, University Open
10/9/26 Friday Fall Break (Traditional Students) No Trad Classes, University Open
10/12/26 Monday Classes Resume (Traditional Students)  
10/12/25 Monday   Traditional Mid-term Grades Due
10/13/26 Tuesday   Last Day to Withdraw "W" (Session 4)(Online)
10/13/26 Tuesday Averett Online Session 1 Ends  
10/14/26 Wednesday Averett Online Session 2 Begins  
10/16/26 Friday   Last Day to Drop (Session 2)
10/19/26 Monday   Last Day to Withdraw "W" (Session 4)(Traditional)
10/22/26 Thursday Advising Day, No Trad Classes, University Open Advising Day, No Trad Classes
10/26/26 Monday   Pre-Registration Begins (Spring)
11/2/26 Tuesday   Last Day to Apply for Conferral without a Late Fee
11/10/26 Tuesday   Last Day to Withdraw "W" (Session 2)
11/24/26 Tuesday   Residence Halls Close
11/25/26 Wednesday Thanksgiving Break (Trad) No Classes, University Open   Thanksgiving Break, No Trad Classes
11/26/26 Thursday Thanksgiving Break, University Closed Thanksgiving Break, No Trad Classes
11/27/26 Friday Thanksgiving Break, University Closed Thanksgiving Break, No Trad Classes
11/30/26 Monday Classes Resume (Traditional Students)  
12/1/26 Tuesday Last day of classes (Trad)  
12/2/26 Wednesday Reading Day (Trad), University Open Trad Reading Day, University Open
12/3/26 Thursday Exams (Trad)  
12/4/26 Friday Exams (Trad)  
12/7/26 Monday Exams (Trad)  
12/8/26 Tuesday Exams (Trad); Fall Term Ends (Sessions 2 & 4 End) Averett Online Senior Grades Due by 3 p.m. (includes all applied for Commencement)
12/9/26 Wednesday Resident Halls Close (Winter Break) Senior Grades Due by 3 p.m. (all completers)
12/10/26 Thursday   Assessment Day
12/14/26 Monday Credentials Conferred *Conferral ONLY* (no formal commencement)
12/15/26 Tuesday   Fall Grades Due 9 a.m.
12/17/26 Thursday   Averett Online Academic Standing Meeting, Traditional Academic Standing Meeting
1/11/27 Monday   New Student Registration
1/13/27 Wednesday Classes Begin: Traditional and Averett Online Sessions 1 & 4  
1/15/27 Friday   Last Day to Drop (Session 1)
1/18/27 Monday Martin Luther King, Jr. Day Holiday No Classes; University Closed
1/19/27 Tuesday   Last Day to Add/Drop (Session 4)
1/20/27 Wednesday Census Day Declare P/F (Trad)
1/21/27 Thursday Founders Day    
1/22/27 Friday   Last Day to Drop from the All Access Program (Trad)
2/9/27 Tuesday   Last Day to Withdraw "W" (Session 1)
2/15/27 Monday   Early Assessment reports
2/26/27 Friday   Faculty Textbook Orders Due for Fall 2026
3/1/27 Monday Spring Break (Trad), University Open   No Trad Classes
3/2/27 Tuesday Spring Break (Trad), University Open, No Trad Classes
3/3/27 Wednesday Spring Break (Trad), University Open, No Trad Classes
3/4/27 Thursday Spring Break (Trad), University Open No Trad Classes
3/5/27 Friday Spring Break (Trad), University Open No Trad Classes
3/8/27 Monday Classes Resume (Traditional Students) Traditional Mid-term Grades Due
3/9/27 Tuesday   Last Day to Withdraw "W" (Session 4) (Online)
3/9/27 Tuesday Averett Online Session 1 Ends
3/10/27 Wednesday Averett Online Session 2 Begins
3/12/27 Friday   Last Day to Drop (Session 2)
3/18/27 Thursday Trad Advising Day, No Trad Classes, University Open Advising Day
3/22/27 Monday   Pre-Registration Begins (Summer and Fall)
3/26/27 Friday Good Friday, No Classes, University Closed No Classes; University Closed
4/1/27 Thursday   Last Day to Apply for Commencement without a Late Fee
4/6/27 Tuesday   Last Day to Withdraw "W" (Session 2)
4/27/27 Tuesday Last day of classes (Trad)  
4/28/27 Wednesday Reading Day (Trad), University Open No Trad Classes, University Open
4/29/27 Thursday Exams (Trad)  
4/30/27 Friday Exams (Trad)  
5/3/27 Monday Exams (Trad)   
5/4/27 Tuesday Exams (Trad), Spring Term Ends (Sessions 2 & 4 end)  
5/5/27 Wednesday Resident Halls Close Senior Grades Due by 3 p.m. (all completers)
5/6/27 Thursday   Assessment Day
5/7/27 Friday Commencement Rehearsal, Commencement Celebration TBD Commencement Rehearsal 2 p.m.
5/8/27 Saturday Commencement  
5/11/27 Tuesday   Spring Grades due by 9 a.m.
5/13/27 Thursday   Averett Online Academic Standing Meeting, Traditional Academic Standing Meeting