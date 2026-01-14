|
8/7/26
Friday
New Faculty/Staff Orientation
8/10/26
Monday
Faculty/Staff Opening of the year
8/11/26
Tuesday
Faculty Workshops/Opening Faculty Meeting
8/18/26
Tuesday
Opening Convocation
8/19/26
Wednesday
Classes Begin: Traditional and Averett Online
Sessions 1 & 4
8/21/26
Friday
Last Day Drop (Session 1)
8/25/26
Tuesday
Last Day Add/Drop (Session 4)
8/26/26
Wednesday
Census Day
|
Declare P/F (Trad)
8/28/26
Friday
Last Day to Drop from the All Access Program (Trad)
9/7/26
Monday
Labor Day, UNIVERSITY CLOSED
9/15/26
Tuesday
Last Day to Withdraw "W" (Session 1)
9/21/26
Monday
Early Assessment Reports
9/24/26
Thursday
Senior Pinning (Traditional students)
|
Senior Pinning
9/25/26
Friday
Faculty Textbook Orders Due for Spring 2026
10/8/26
Thursday
Fall Break (Traditional Students)
|
No Trad Classes, University Open
10/9/26
Friday
Fall Break (Traditional Students)
|
No Trad Classes, University Open
10/12/26
Monday
Classes Resume (Traditional Students)
|
10/12/25
Monday
Traditional Mid-term Grades Due
10/13/26
Tuesday
Last Day to Withdraw "W" (Session 4)(Online)
10/13/26
Tuesday
Averett Online Session 1 Ends
|
10/14/26
Wednesday
Averett Online Session 2 Begins
|
10/16/26
Friday
Last Day to Drop (Session 2)
10/19/26
Monday
Last Day to Withdraw "W" (Session 4)(Traditional)
10/22/26
Thursday
Advising Day, No Trad Classes, University Open
|
Advising Day, No Trad Classes
10/26/26
Monday
Pre-Registration Begins (Spring)
11/2/26
Tuesday
Last Day to Apply for Conferral
without a Late Fee
11/10/26
Tuesday
Last Day to Withdraw "W" (Session 2)
11/24/26
Tuesday
Residence Halls Close
11/25/26
Wednesday
Thanksgiving Break (Trad) No Classes, University Open
|
Thanksgiving Break, No Trad Classes
11/26/26
Thursday
Thanksgiving Break, University Closed
|
Thanksgiving Break, No Trad Classes
11/27/26
Friday
Thanksgiving Break, University Closed
|
Thanksgiving Break, No Trad Classes
11/30/26
Monday
Classes Resume (Traditional Students)
|
12/1/26
Tuesday
Last day of classes (Trad)
|
12/2/26
Wednesday
Reading Day (Trad), University Open
|
Trad Reading Day, University Open
12/3/26
Thursday
Exams (Trad)
|
12/4/26
Friday
Exams (Trad)
|
12/7/26
Monday
Exams (Trad)
|
12/8/26
Tuesday
Exams (Trad);
Fall Term Ends (Sessions 2 & 4 End)
|
Averett Online Senior Grades Due by 3 p.m.
(includes all applied for Commencement)
12/9/26
Wednesday
Resident Halls Close (Winter Break)
|
Senior Grades Due by 3 p.m. (all completers)
12/10/26
Thursday
Assessment Day
12/14/26
Monday
Credentials Conferred
|
*Conferral ONLY* (no formal commencement)
12/15/26
Tuesday
Fall Grades Due 9 a.m.
12/17/26
Thursday
Averett Online Academic Standing Meeting,
Traditional Academic Standing Meeting
1/11/27
Monday
New Student Registration
1/13/27
Wednesday
Classes Begin: Traditional and Averett Online
Sessions 1 & 4
|
1/15/27
Friday
Last Day to Drop (Session 1)
1/18/27
Monday
Martin Luther King, Jr. Day Holiday
|
No Classes; University Closed
1/19/27
Tuesday
Last Day to Add/Drop (Session 4)
1/20/27
Wednesday
Census Day
|
Declare P/F (Trad)
1/21/27
Thursday
Founders Day
|
1/22/27
Friday
Last Day to Drop from the All Access Program (Trad)
2/9/27
Tuesday
Last Day to Withdraw "W" (Session 1)
2/15/27
Monday
Early Assessment reports
2/26/27
Friday
Faculty Textbook Orders Due for Fall 2026
3/1/27
Monday
Spring Break (Trad), University Open
|
No Trad Classes
3/2/27
Tuesday
Spring Break (Trad), University Open,
No Trad Classes
3/3/27
Wednesday
Spring Break (Trad), University Open,
No Trad Classes
3/4/27
Thursday
Spring Break (Trad), University Open
|
No Trad Classes
3/5/27
Friday
Spring Break (Trad), University Open
|
No Trad Classes
3/8/27
Monday
Classes Resume (Traditional Students)
|
Traditional Mid-term Grades Due
3/9/27
Tuesday
Last Day to Withdraw "W" (Session 4) (Online)
3/9/27
Tuesday
Averett Online Session 1 Ends
|
3/10/27
Wednesday
Averett Online Session 2 Begins
|
3/12/27
Friday
Last Day to Drop (Session 2)
3/18/27
Thursday
Trad Advising Day, No Trad Classes, University Open
|
Advising Day
3/22/27
Monday
Pre-Registration Begins (Summer and Fall)
3/26/27
Friday
Good Friday, No Classes, University Closed
|
No Classes; University Closed
4/1/27
Thursday
Last Day to Apply for Commencement
without a Late Fee
4/6/27
Tuesday
Last Day to Withdraw "W" (Session 2)
4/27/27
Tuesday
Last day of classes (Trad)
|
4/28/27
Wednesday
Reading Day (Trad), University Open
|
No Trad Classes, University Open
4/29/27
Thursday
Exams (Trad)
|
4/30/27
Friday
Exams (Trad)
|
5/3/27
Monday
Exams (Trad)
|
5/4/27
Tuesday
Exams (Trad),
Spring Term Ends (Sessions 2 & 4 end)
|
5/5/27
Wednesday
Resident Halls Close
|
Senior Grades Due by 3 p.m. (all completers)
5/6/27
Thursday
Assessment Day
5/7/27
Friday
Commencement Rehearsal,
Commencement Celebration TBD
|
Commencement Rehearsal 2 p.m.
5/8/27
Saturday
Commencement
|
5/11/27
Tuesday
Spring Grades due by 9 a.m.
5/13/27
Thursday
Averett Online Academic Standing Meeting,
Traditional Academic Standing Meeting