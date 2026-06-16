Averett Announces Spring 2026 President’s and Dean’s List

Posted on June 16th, 2026 by Bill Dyer

Averett University is proud to recognize students who earned academic honors for the Spring 2026 semester. This group includes both traditional on-campus students and those enrolled in Averett Online programs. In total, 378 students were honored for their outstanding academic achievements.

The following students were named to the Spring 2026 President’s List, having achieved a perfect grade point average of 4.0:

Spring 2026 President’s List (166 students honored)

Benjamin Afzeilus, Hailey K. Akers, Zachariah J. Alway, Gabriella M. Alvarado Hildago, Zariia D. America, Dolores T. Anderson, Harshri C. Asher, Braeden J. Barber, Elisa A. Battermann, Florian J. Bert, Allison B. Blazejowski, Ella S. Boddington, Carson G. Bradsher, Nicholas W. Breen, Brianna M. Brooks, Jasmine N. Brown, Kaitlyn M. Bullion, Brooke A. Burke, Stacy M. Caldwell, Abigail G. Campbell, Jaden A. Carless, Halle R. Cassada, Matthew M. Clark, Jamal A. Coles, Kayla E. College, Olivia M. Collins, Kayla M. Cooper, Sydney C. Crews, Tricia F. Crews, Samantha J. Davis, Suzanna C. Davis, Lewis C. Dawson, Denielle L. Derocco, Tyreniasha L. Dillard, Kaytlin J. Edmunds Wiles, Isobel M. Evans, Luke A. Ewing, Eli D. Farmer, Kenlee L. Farmer, Seth G. Fertig, Lucas Fiandra Viera, Evangelynn Frimpong, Hunter L. Fulp, Elijah D. Gallimore, Kailey M. Gates, Beverly K. George, Jaliyuah J. Giggetts, Maggie E. Given, Carlota Gonzalez Fernandez, Brian A. Hall, Kristen P. Hall, Patrick M. Haney, Donna M. Hankins, Marek M. Hanscom, Paige D. Harper, Alyssa M. Hatcher, Holly E. Hayslett, Kristina E. Heffinger, Valeria Henderson, Joshua C. Herner, Ana Herrera, Krista F. Hinebaugh, Cora W. Howell, Abigail G. Hudson, Brittany A. Hudson, Holly L. Hutcherson, Elizabeth K. Hutson, James L. Ihlefeld, Ella M. Jabaley, Alexander E. Jackson, Rafael G. Jodas, Brooke M. John, Melanie B. Johnson, Ryley K. Johnson, Casey M. Jones, Leila D. Keatts, Annika S. Kellerer, Hadley E. Kessenich, Siddhi Khandelwal, Kennidy J. Kirby, Satwik M. Kollepalli, Britton D. Lackey, Matthew M. Lamey, Emma I. Lekander, Cassidy P. Lewis, Cora E. Liggon, Lisa E. Lindstroem, Paige N. Lomonico, Bradley R. Lucado, Sarah H. Lysohir, Michael C. Markulic, Sophia I. Marshall, Tiffany A. Martin, Megan A. Matze, Megan E. McClelland, Caleb D. McCormick, Piper G. McDaniel, Cassidy A. Merricks, Nathan C. Michalowicz, Gianna T. Minafo, Mason S. Mitchell, Katelyn G. Moran, Sydney R. Mounce, Mwansa Mweo, Mackenzie E. Newcomb, Austin M. Noblin, Cheyenne K. Norton, Kimberly Ofosu, Abigail S. Owen, Dominic L. Pascoe, Keshav P. Patel, Shikwahn T. Peartree, Emily R. Phillips, Mirte Post, Averie R. Pozzo Di Borgo, Kelsey M. Primard, Azael Quintero Valdez, Kyleigh G. Rains, Alheli Ramos-Garcia, Haley G. Ricketts, Shannon N. Russell, Brittany N. Salas, Megan S. Salgado, Brianna G. Sams, Lucia Sanchez Diez, Nicolas E. Santoso, Kendrick Sasu-Twumasi, Brandon J. Saunders, Cole W. Severns, Madison M. Schramm, Anna E. Shuster, Katelynn E. Snead, Aaron D. Smith, Shaleta J. Smith, Brayden M. Smokovitz, Kaci N. Stephenson, Collin B. Stevens, Diane Stewart-Harris, Logan B. Stout, Azariah B. Strachan, Rebecca C. Strawn, Lily A. Strittmatter, Ashlee M. Study, Dilara Sultanova. Imani E. Swann, Richard L. Touchstone II, Chevon K. Trotter, Ja-Meriona D. Valentine-James, Katlin M. Vandyke, Joshua R. Von Eime, Taylor M. Waddell, Lillie P. Walters, Adrian K. Watlington, Matthew S. Wells, Timothy D. Wesbey, Jennifer L. West, Kasey E. Wheeler, Simone L. Whitaker, Ashlynne G. Williams, Kennedy E. Wilson, Alexander E. Wirenlind, Kadence T. Woodlief, Madison T. Yancey, Emily G. Yeatts, Angela D. Young, Hannah B. Zabik

The following students were named to the Spring 2026 Dean’s List for having a grade point average of 3.4 or above:

Spring 2026 Dean’s List (212 students honored)

Nana Kwame O. Addai, Alexis Adler, Usman Ali, Alvaro Alvarez Del Rio, Ean Amerson, Liam J. Audrain, Logan D. Baker, Danik S. Banaby, Harrison K. Bartle, Kenley M. Batts, Jasmine A. Beame, Jason L. Bennett, Alana K. Blair, Isaiah T. Bobbitt, Erin M. Bovee, Hudson M. Bradley, Kelsi S. Bromwell, Malena J. Brown, William E. Caldwell, III, Amber R. Canter, Javion A. Carter, Christopher L. Carty, Dallas M. Cash, Riley E. Cassin, Kathleen Cepeda, Aisha V. Chamberlain, Tiffany M. Chavious, Tiia M. Chrons, Jennifer L. Clifton, Paris R. Cole, Ny’Keriasia A. Coleman, Brian A. Coley, Jonathan F. Cotterill, Nicole A. Cowboy, Mira M. Crawford, Kenisha L. Curry, Iceau J. Davis, Cathleen N. Dempsey, Catherine M. Desmarais, Jennelle A. Diaz, Claudia Distinto, Emma M. Divinski, Mateo Duarte, Alisa E. Dyer, Nicholas M. Easley, Thomas A. Eckenrode, Abigail M. Edwards, Samuel A. Egui Lomena, Nathan E. Eilenfeldt, Alyssa J. Emerson, Carter D. Erickson, Morgan E. Evans, Trinity N. Evans, Samuel P. Faison, Latasha M. Fitzgerald, Adeline G. Fortenberry, Samuel R. Freedman, Michael W. Gabbard, Courtney D. Gambaro, Meghan M. Gargulis, Donovan R. Garland, II, Sarah E. Garrett, Mitchel L. Gaskins, Sully M. Gay, Yelinawo E. Gbeho, David C. George, Daishaundria K. Giggetts, Ashley S. Goff, Brayden R. Gregory, Joshua M. Gunn, Tamyra I. Gunter, Tiffany N. Gunter, Yesenia Gutierrez, Isaac M. Hamilton, Majahnique’ T. Harden, Megan L. Harding, Jamaya L. Harrington, Elisa M. Harris, Abigail R. Harrison, Ryan A. Hartman, Joshua W. Harvey, Guy A. Haskins, Delaney M. Haymore, Malerie A. Hendrick, Aubrey G. Hendrickson, Emma A. Hewitt, Brittany L. Hicks, Daniel A. Hicks, Cayden G. Holdsworth, Makayla D. Holliness, Sage L. Hukka, Kamille J. Humberstad, Rachael E. Humphrey, Kelsey R. Hyler, Kay’la M. Jeffreys, Dominick J. Jenkins, Jacob L. Jimenez, Kyjana K. Jordan, Kaylee G. Keene, Haley R. Kendrick, Siddhi S. Khot, Lisa K. Langille, Brianna Larios Gutierrez, Martha G. Law, Jacob B. Lemon, Brianna A. Lemons, Patrick T. Leslie, Jill P. Lessmann, Ashley C. Leiva Castro, Joshua O. Linares Ambrose, Stephanie R. Lipford, Megan R. Litman, Sophia Longgrear, Lindsay S. Longobardi, Barbara A. Loveless, Tyler C. Lowe, Nina D. Luangrath-Brown, Sunna M. Maass, Ashanti R. Major, Mariam O. Makanjuola, Hugo Maireles, Erica M. Mansfield, Isabella Chantell T. Marti, Alexa B. Martin, Chavis I. Martin, Kasey D. Martin, Alexander W. Maury, John B. Mast, Kayla M. Matherly, Vaughan S. Mayo, Taylor R. McCarty, Shyanne B. McCluster, Taylor M. McMichael, Anna J. Medykowski, Jackson R. Miller, Kadene C. Miller, Nathanael D. Mills, Emelina E. Modugno, Brayden M. Montgomery, Gavin H. Moon, Destini O. Moore, Madison A. Moore, Jason Moran, Tammy M. Morgan, Lawrence A. Moriarity, Kylie M. Morton, Simon V. Murphy, Chase T. Myers, Gary L. New, Jr., Lukas R. Newton, Ava R. Norris, Wolanga E. Okundji, Mackenzie J. Overly, Mason P. Palo, Roger Pamies Petit, Taylor A. Parks, Cooper G. Perryman, Lilian R. Porter, Daniel C. Powell, Cameron J. Prutzman, Sasha D. Puckett, Benjamin J. Ransom, Mauricio A. Reyes, Kiahna A. Robertson, Miguel Rodriguez Lamana, Daria A. Rogova, Ziron P. Rolle, Noah D. Ross, Treshawn C. Rouse McCall, Aliaksandr Rudy, Cade J. Sabin, Emma P. Saeler, Mark A. Santuyo, Unique L. Savage, Jackson C. Sellars, Brittany E. Sellers, Raegan L. Servais, Kiley H. Sheets, Mary B. Shelton, John C. Sherman, Courtney L. Sladovnik, Debvrin R. Smith, Rhianna S. Smith, Carl O. Solli, Adam D. Staples, Xzavier S. Starling, Noelle F. Starr, Mia C. Stephenson, Mirayah J. Stone, Renita T. Strange, Malithia C. Stroud, Taki Swanson, Nicholas S. Tarpley, Gracie H. Taylor, Monique C. Thomas, Teddi J. Thomas, Anna S. Timm, Jessica M. Torralva, Mildred S. Traynham, D’Markus K. Tucker. Jack M. Turner, Haleigh A. Tweedy, Alexander E. Valasek, Tahani Villines, Kyle Walker, Maddox L. Warren, Teagan L. Wesbey, Marissa T. White, Jasmine R. Wilkes, Rhami H. Worrell, Claire M. Worsley, Shacora D. Yourse