Averett Recognizes 167 Student-Athletes with 2025-26 ODAC All-Academic Team Honors

FOREST, Va. – Averett University saw its success on and off athletic facilities fulfilled, as 167 Cougar student-athletes garnered 2025-26 Old Dominion Athletic Conference All-Academic Team laurels on Friday. 3,308 total honorees across 19 institutions in the conference earned these honors, the third straight year for ODAC that over 3,000 students were named to the All-Academic Team.
3,308 is also the second-most honorees in conference history, following a record-breaking 3,365 in 2024-25.
Having finished its fourth year as a member of the ODAC in 2025-26, Averett had 167 student-athletes who achieved a 3.25 grade point average or higher – its second most since joining the conference, trailing the 184 student-athletes who were named to the 2024-25 edition. Eligibility for All-Academic honors is open to all students who were rostered on a team at an ODAC member school for any one of its 26 championship sports.
Prospective honorees must achieve at least a 3.25 grade point average in each semester for the academic year to be considered for ODAC All-Academic Team recognition.
Averett’s 2025-26 ODAC All-Academic Team Members
Benjamin Afzelius, Men’s Golf
Hailey Akers, Softball
Gabriella Alvarado, Women’s Soccer
Alvaro Alvarez del Rio, Men’s Soccer
Zach Alway, Men’s Golf
Zariia America, Women’s Basketball
Ean Amerson, Baseball
Samuel Ani, Men’s Cross Country/Indoor/Outdoor Track and Field
Harshri Asher, Women’s Tennis
Liam Audrain, Men’s Volleyball
Elisa Battermann, Women’s Tennis
Laney Beaver, Women’s Volleyball
Jason Bennett, Men’s Wrestling
Florian Bert, Men’s Tennis
Jockel Best, Football/Men’s Indoor/Outdoor Track and Field
Bo Blankenship, Football
Isaiah Bobbitt, Baseball
Ella Boddington, Women’s Tennis
Connor Boyd, Men’s Lacrosse
Aaron Braid, Men’s Lacrosse
Carson Bradsher, Softball
Hudson Bradley, Men’s Soccer
Nicholas Breen, Men’s Soccer/Volleyball
Brianna Brooks, Softball
Kaden Brower, Football
Halle Cassada, Softball
Kori Chavis, Football
Tiia Chrons, Women’s Soccer
Matthew Clark, Men’s Lacrosse
Ny’Kerasia Coleman, Women’s Basketball
Lucy Congema, Women’s Golf
Preston Corbitt, Baseball
Zach Deagle, Men’s Wrestling
Alex Donnelly, Men’s Tennis
Nicholas Easley, Football
Mariah Eberhardt, Women’s Basketball
Sam Egui, Men’s Tennis
Carter Erickson, Wrestling/Men’s Indoor/Outdoor Track and Field
Isobel Evans, Women’s Soccer
Lucas Fiandra, Men’s Tennis
Adeline Fortenberry, Women’s Volleyball
Andre Francois, Football
Chuck Freedman, Men’s Volleyball
Michael Gabbard, Men’s Wrestling
Elijah Gallimore, Football
Kailey Gates, Women’s Cross Country/Softball
Sully Gay, Men’s Basketball
DaiShaundria Giggetts, Women’s Basketball
Ashley Goff, Softball
Rachel Green, Women’s Volleyball
Brayden Gregory, Baseball
Gabrielle Griffin, Women’s Cross Country/Indoor/Outdoor Track and Field
Akram Guliyev, Men’s Wrestling
Joshua Gunn, Baseball
Mario Gutierrez, Men’s Soccer
Isaac Hamilton, Football
Marek Hanscom, Men’s Soccer
Elisa Harris, Women’s Basketball
Alyssa Hatcher, Women’s Volleyball
Delaney Haymore, Women’s Soccer
Josh Herner, Baseball
Ana Herrera, Women’s Tennis
Joel Hetherington, Men’s Volleyball
Jackson Higgins, Men’s Wrestling
Carter Hine, Baseball
Krista Hinebaugh, Women’s Soccer
Jackson Hobbs, Baseball
Justin Horne, Baseball
Robbie Isenhour, Men’s Lacrosse
Ella Jabaley, Women’s Volleyball
Dominick Jenkins, Men’s Volleyball
Jacob Jimenez, Men’s Wrestling
Rafael Jodas, Men’s Tennis
Johnny Johnson, Men’s Lacrosse
Mickiel Johnson, Football
Jarno Kelander, Football
Jontavious Kellam, Football
Annika Kellerer, Women’s Tennis
Siddhi Khot, Women’s Tennis
Kennidy Kirby, Softball
Satwik Kollepalli, Men’s Tennis
Allie Lane, Women’s Volleyball
Brianna Larios, Women’s Volleyball
Patrick Leslie, Men’s Soccer
Cora Liggon, Softball
Josh Linares, Football
Erika Lindstrom, Women’s Soccer
Megan Litman, Women’s Volleyball
Anibal Lopez, Men’s Soccer
Tyler Lowe, Baseball
Brad Lucado, Football
Nina Luangrath, Softball
Sarah Lysohir, Softball
Sunna Maass, Women’s Tennis
James Mahoney, Wrestling/Men’s Lacrosse
Hugo Maireles, Men’s Soccer
Michael Markulic, Football
Sophia Marshall, Women’s Golf
Alexa Martin, Women’s Volleyball
Chavis Martin, Football
Luis Martinez, Men’s Lacrosse
Vaughan Mayo, Baseball
Nathan Michalowicz, Baseball
Corbin Mickle, Baseball
Jackson Miller, Baseball
Gianna Minafo, Women’s Soccer
Mason Mitchell, Men’s Basketball
Dayton Moore, Women’s Volleyball
Nina Moore, Women’s Volleyball
Jason Moran, Football
Sydney Mounce, Women’s Volleyball
Chase Myers, Men’s Golf
Landon Neal, Men’s Wrestling
Lee New, Men’s Wrestling
Mackenzie Newcomb, Softball
Lukas Newton, Men’s Golf
Ava Norris, Women’s Soccer
A.J. Orlando III, Men’s Wrestling
Abby Owen, Softball
Jamahrie Owens, Football
Mason Palo, Baseball
Roger Pamies Petit, Men’s Tennis
Taylor Parks, Women’s Soccer
Dominic Pascoe, Men’s Wrestling
Madie Pedraza, Women’s Soccer
Celina Pelletant, Women’s Soccer
Cooper Perryman, Women’s Golf
Emily Phillips, Women’s Volleyball
Mirte Post, Women’s Tennis
Jeremiah Potter, Football
Daniel Powell Jr., Baseball
Azael Quintero, Men’s Cross Country/Indoor/Outdoor Track and Field
Kyleigh Rains, Women’s Volleyball
Isaiah Ramazani, Men’s Basketball
Alheli Ramos-Garcia, Women’s Cross Country/Indoor/Outdoor Track and Field
Alex Rudy, Men’s Tennis
Cade Sabin, Baseball
Brianna Sams, Women’s Basketball
Lucia Sanchez, Women’s Soccer
Nicolas Santoso, Men’s Golf
Brandon Saunders, Football
Madison Schramm, Women’s Basketball
Amelie Schroeder, Women’s Tennis
Cole Severns, Baseball
Georgi Sezenias, Men’s Wrestling
Shota Sharman, Baseball
Drew Skinner, Baseball
Zach Skogen, Men’s Basketball
Brayden Smokovitz, Men’s Lacrosse
Carlos Solli, Men’s Soccer
Tyler Stephens, Men’s Basketball
Kaci Stephenson, Softball
Delani Straughan, Softball
Lily Strittmatter, Women’s Basketball/Softball
Dilara Sultanova, Women’s Tennis
Seth Symns, Football
Nick Tarpley, Football
D’Markus Tucker, Men’s Basketball
Jack Turner, Baseball
Tahani Villines, Women’s Volleyball
Hannah Walton, Women’s Golf
Maddox Warren, Baseball
Aiden Williams, Men’s Volleyball
Alexander Wirenlind, Men’s Golf
Kadence Woodlief, Women’s Volleyball/Softball
Hannah Zabik, Women’s Cross Country/Softball
Luke Zadrazil, Men’s Wrestling
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By: Dominik Pocrnja/Director of Athletics Communications