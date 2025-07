Averett University Announces Spring 2025 President’s and Dean’s List Honorees

Posted on July 8th, 2025 by Bill Dyer

Averett University is pleased to announce the students who achieved academic honors for the spring 2025 semester. The students included on these two lists represent a combination of both traditional students and Averett Online students.

The following students were named to the Spring 2025 President’s List for having a grade point average of 4.0:

Spring 2025 President’s List (177 students honored)

Sluggo Afzeli, Richard Alexander, Zachariah Always, Dolores Anderson, Harshri Asher, Evelyn Balderrama, Nathaniel Ballard, Braeden Barber, Nestassia Barksdale, Chloe Bartlett, Andraya Bates, Elisa Battermann, Nickolas Baum, Eden Bennett, Allison Blazejowski, Jacob Bowden, Zahiyah Bowens, Zamiyah Bowens, Joshua Boyles, Nicholas Breen, Brianna Brooks, Marie Brown, Jaylin Burns, Kelly Campbell, Aisha Chamberlain, Abigail Coble, Kienta Cooper, Kayley Craig, Tabitha Crea, Sydney Crews, Anna Dahlgren, Suzanna Davis, Lewis Dawson, Lucia Diez, Lauren Dix, Alex Donnelly, William Eanes, Austin Englehart, Isobel Evans, Trinity Evans, Luke Ewing, Kenlee Farmer, Stephanie Ferguson, Seth Fertig, Maurice Fowler, Evangelynn Frimpong, Courtney Gambaro, Beverly George, Bobbie Goodman, Lauren Gosnell, Rachel Green, Meghan Greene, Gabrielle Griffin, Lisanne Guiaux, Patrick Haney, Marek Hanscom, Draven Harger, Paige Harper, Karen Harrell, Alexia Hawker, Mary Hawkins, Erin Hayes, Kristina Heffinger, Vanessa Hendon, Heather Hensley, Ana Herrera, Autumn Hess, Joel Hetherington, Shana Hetzell, Kyli Hewett, Brittany Hicks, Daniel Hicks, Dawson Hobbs, James Ihlefeld, Ella Jabaley, Hannah Jones, Micah Jones, Jessica Jordan, Mackenzie Joy, Hailey Juhasz, Colby Kap, Megan Keen, Elyse Keeney, Abigail Keith, Jarno Kelander, Annika Kellerer, Haley Kendrick, Siddhi Khandelwal, Matthew Lamey, Joshua Layden, Emma Lekander, Brianna Lemons, Brenda Light, Daniel Lilley, Lisa Lindstroem, Paige Lomonico, Sarah Lysohir, Sunna Maass, Amy Manzano, Sophia Marshall, Megan Matze, Madison Mayes, Christi Mayo, Megan McClelland, Nathan Michalowicz, Katelyn Moran, Jaeden Mukkaladyil, Aaron Mulroy, Mwansa Mweo, Alejandro Nielfa, Dayshanay Noble, Austin Noblin, Cheyenne Norton, Madison Oakes, Finn Oakley, Kimberly Ofosu, Daniel Olasoko, Abigail Owen, Joseph Perez, Deborah Pires, Mirte Post, Brayton Powers, Kyleigh Rains, Armone Redd, Haley Ricketts, Alvarez Rio, Victoria Rouch, Emma Saeler, Brittany Salas, Brianna Sams, Abigail Sander, Unique Savage, Amelie Schroeder, Isabel Semb, Mary Shelton, John Sherman, Aaron Smith, Amy Smith, Raylei Smith, Tyrel Smith, Ari-Anna Soldra, Daniel Starr, Kaci Stephenson, Collin Stevens, Stephanie Strader, Dilara Sultanova, Imani Swann, Derek Taylor, Gracie Taylor, Alexandria Teague, Matthew Touchstone, Jack Turner, Kendrick Twumasi, Antony Useche, Azael Valdez, Gwendilynn Valencia, Katlin Vandyke, Alyssa Veasey, Alexander Vidmo, Lucas Viera, Tahani Villines, Shannon Wagoner, Mackenzie Wahl, Devin Walker-Stephens, Hannah Walton, Koreyana Webb, Allison White, Kayla White, Ashlynne Williams, Asia Williams, Tiffany Wilson, Sabrina Wimbley, Emily Yeatts, Ciarra Young, Shacora Yourse, Hannah Zabik, Luke Zadrazil

The following students were named to the Spring 2025 Dean’s List for having a grade point average of 3.4 or above:

Spring 2025 Dean’s List (183 students honored)

Logan Albertson, Ian Alexander, Zariia America, Ean Amerson, Garrett Arner, Liam Audrain, Moises Avila, Saida Bangura, Kenley Batts, Audrey Beckhardt, Jason Bennett, Florian Bert, Niara Black, Vanessa Blevins, Ella Boddington, Kalee Boltz, Harrison Booth, Faith Bowlin, Najim Bowman, Carson Bradsher, Joseph Brandon, Rebecca Briones, Abigail Briscoe, Malena Brown, Shane Brown, Anthony Brunelli, Brooke Burke, Hunter Campbell, Jaden Carless, Isaih Carter, Javion Carter, Prabjeet Chandhok, Jada Childress, Matthew Clark, Jeanna Cook, Preston Corbitt, Makayla Cornelius, Nicole Cowboy, Giovanni D’Amico, Iceau Davis, Jenna Drew, Julianna Erickson, Antoinique Ferguson, Anijiah Ferrell, Ricardo Figueroa, Nicolette Ford, Cameran France, Christopher Franco, Gideon Fuentes, Jaciyah Fuller, Hunter Fulp, Elijah Gallimore, Donovan Garland, Olivia Garner, Nakoa Goins, Shawan Goode, Ernest Green, Caden Grider, Christopher Grimsley, Keira Gunning, Brianna Gutierrez, Mario Gutierrez Rodriguez, Jaliyah Hall, Seth Harden, Tiffany Hargett, Tanner Harris, Abigail Harrison, Joshua Harvey, Dejon Hazel, Thomas Heaney, Jacki Hearp, Amber-Rea Henderson, Aubrey Hendrickson, Carolina Hernandez Ram, Emma Hewitt, Salem Hill, Krista Hinebaugh, Micah Holt, Kelsey Hyler, Elize Iden, Patience Ifidon, Juan Jaraba, Dominick Jenkins, Rafael Jodas, Dajanaeia Johnson, Erica Johnson, Paige Johnson, Casey Jones, Emma Jones, Jocelin Jones, Skylar Jones, Maddox Jordan, Ruusu Juonala, Siddhi Khot, Tiffany Kistler, Satwik Kollepalli, Connor Kubis, Miguel Lamana, Tiffany Lamb, Makia Law, Parker Lenz, Megan Litman, Anibal Lopez, Halen Lowman, Brayden Lynch, Hugo Maireles, Anthony Manu, Camryn Martin, Lady Martin, Shyanne McCluster, Caleb McCormick, Emily McIntosh, Kylie McWhorter, Cassidy Merricks, Corbin Mickle, Hollyn Milam, Nathanael Mills, Gianna Minafo, Destinee Mitchell, Laura Montgomery, Dayton Moore, Jonathan Moore, Sydney Mounce, Jaylin Neal, Killian O’Reilly, Anthony Orlando,, Dominic Pascoe, Tyler Pearson, Shikwahn Peartree, Meredith Pegram, Kiera Perkins, Cooper Perryman, Emily Phillips, Mickel Prince, Bryant Quaye, Colby Ringstaff, Tyler Ritz, Angela Rodriguez, Sheyla Romero, Kaithlyn Rosario, Lucas Rouch, Aliaksandr Rudy, Audrey Russell, Cade Sabin, Timothy Schware, Jackson Sellars, Danielle Sevilla, Travis Shoemake, Drew Skinner, Jamal Smith, Matthew Smith, Rhianna Smith, Shaleta Smith, Brayden Smokovitz, Carl Solli, Jonathan Soriano, Xzavier Starling, Diane Stewart-Harris, Giselle Stone, Azariah Strachan, Rebecca Strawn, Malithia Stroud, Ashlee Study, Nicholas Tarpley, Trevor Testerman, Teddi Thomas, Anna Timm, Richard Touchstone, Haleigh Tweedy, Joshua Von Eime, Austin Wade, Haley Wade, Hannah Wade, Ava Wallace, Maddox Warren, Alexandra Wells, Matthew Wells, Mason Williams, Jeffrey Williams,, Alexander Wirenlind, Kadence Woodlief, Cherise Wooten, Kevin Zischke